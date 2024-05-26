Фахівці рекомендують не тиснути на близьких, оскільки залишатися в рідному місці – це свідомий вибір дорослої людини.

Фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" поділилися порадами щодо того, як спілкуватися з близькими людьми, які перебувають поблизу територій бойових дій. Про це повідомляється в Telegram-каналі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

З-поміж іншого, фахівці рекомендують не тиснути на близьких, оскільки залишатися в рідному місці – це свідомий вибір дорослої людини. Якщо ви не маєте змоги допомогти з виїздом, краще не порушуйте цю тему. При цьому якщо людина хоче озвучити свої аргументи, вислухайте і спробуйте зрозуміти. При розмові ви можете сказати щось на кшталт: "Я приймаю будь-яке твоє рішення, але зараз хочу зрозуміти, чому для тебе важливо залишитися".

"Визначте теми, на які ви говорите, а на які – ні. Домовтеся: "Якщо під час нашої розмови якась тема для тебе буде неприємною, скажи мені про це". Будьте готові до різних реакцій навіть на найпростіші запитання. Стресові події можуть викликати агресію і роздратування на цілком звичні обговорення", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Також фахівці радять не змушувати людину розмовляти з вами під час кожної повітряної тривоги, якщо вона не готова це робити.

"Старайтесь не переносити власні тривожні настрої у ваше спілкування. Намагайтеся зберігати зв’язок зі своїми рідними навіть на відстані, підтримуючи їх і розділяючи спільні цінності", - закликають експерти.

Ситуація на фронті - останні новини

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