Найбільше боєзіткнень на Покровському напрямку, почалися штурми в районах Уманського та Водяного.

Гарячою залишається обстановка на Покровському напрямку, де кількість боєзіткнень зросла до 18. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Додались ворожі штурми в районах Уманського та Водяного. 12 атак агресора українські воїни успішно відбили, ще шість тривають", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що ситуація вздовж всієї лінії зіткнення залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України.

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Зпочатку доби кількість бойових зіткнень збільшилась до 71.

На Харківському напрямку загарбники вже 10 разів здійснювали штурмові дії. Бої досі тривають поблизу Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного. В районі населеного пункту Приколотне ворог вдарив чотирма КАБами.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку агресор наростив кількість штурмових дій до 11, активно застосовує авіацію. Так, в районі Стальмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп’янськ. Поблизу Райгородки ворог наносить ураження некерованими авіаційними ракетами. Зазначається, що на деяких ділянках українські захисники проводять активні дії у відповідь.

На Лиманському напрямку крім Торського, противник атакував Сили оборони в районі Терн та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку ворог активізувався неподалік Білогорівки та Верхньокам’янського. Тут зафіксовано чотири боєзіткнення, два з них ще триває.

В Генштабі повідомили, що на Краматорському напрямку окупанти наростили кількість штурмових дій до семи. Окрім Кліщіївки, ворог намагався прорвати нашу оборону біля Нового, Іванівського та Андріївки. Сили оборони тримають рубежі.

На Курахівському напрямку підрозділи Сил оборони відбили сім штурмових дій російських окупантів. В районі Побєди ворог наніс ураження двома КАБами. На даному напрямку триває ще два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, зазнали невдачі п’ять спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко спрогнозував, що через два місяці Сили оборони України на певних напрямках фронту будуть переломлювати ситуацію на свою користь.

Він зазначав, що цьому має допомогти військова допомога від США, донати українців та майстерність і відвага представників Сил оборони

Він зазначив, що у районі населеного пункту Глибоке (Харківська область), де противник мав частковий успіх, ЗСУ вдалося стабілізувати, просування ворог немає і ведеться робота щодо вибиття противника з тих позицій, які він зайняв.

Федоренко повідомляв, що у Вовчанську противник "жме" дуже сильно, бо для них принципово важливо окупувати Вовчанськ і утворити плацдарм для подальшого просування в тил нашого угрупування військ.

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