Поки що дію цієї послуги продовжено на рік.

Кабінет міністрів України ставить собі на меті отримання постійного безкошковного роумінгу для українців, які перебувають на території Європейського союзу. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Безкоштовний роумінг для українців у ЄС був продовжений на рік. Відповідну угоду підписали європейські та українські оператори. Таким чином наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв’язку з Батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому. Водночас маємо ще більш амбітну мету – хочемо отримати так званий "роумінговий безвіз" на постійній основі", - сказав він.

За словами Шмигаля, Україна має рік, щоб адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.

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"Після цього станемо частиною довгострокової угоди Roam like at home – тобто "За кордоном — як і вдома". Це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України", - додав він.

Роумінговий безвіз з Європою

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Єврокомісії про приєднання України до правил роумінгу Євросоюзу. Наступним кроком для України є повне узгодження свого законодавства з законодавством ЄС, а потім очікується прийняття остаточного рішення Радою ЄС.

9 липня Європейська комісія продовжила на рік безкоштовний роумінг для біженців з України. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) стежить за впливом угоди, яка виявилася ефективною та дозволила операторам надавати доступні дзвінки через кордони.

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