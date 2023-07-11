Кабінет міністрів України ставить собі на меті отримання постійного безкошковного роумінгу для українців, які перебувають на території Європейського союзу. Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Безкоштовний роумінг для українців у ЄС був продовжений на рік. Відповідну угоду підписали європейські та українські оператори. Таким чином наші люди, які виїхали в пошуках прихистку, залишаються на зв’язку з Батьківщиною. А це важлива запорука їх повернення додому. Водночас маємо ще більш амбітну мету – хочемо отримати так званий "роумінговий безвіз" на постійній основі", - сказав він.
За словами Шмигаля, Україна має рік, щоб адаптувати вітчизняне законодавство до європейських стандартів.
"Після цього станемо частиною довгострокової угоди Roam like at home – тобто "За кордоном — як і вдома". Це буде важливий крок у секторальній євроінтеграції України", - додав він.
Роумінговий безвіз з Європою
Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Єврокомісії про приєднання України до правил роумінгу Євросоюзу. Наступним кроком для України є повне узгодження свого законодавства з законодавством ЄС, а потім очікується прийняття остаточного рішення Радою ЄС.
9 липня Європейська комісія продовжила на рік безкоштовний роумінг для біженців з України. Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) стежить за впливом угоди, яка виявилася ефективною та дозволила операторам надавати доступні дзвінки через кордони.