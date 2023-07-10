Паралельно Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС.

9 липня Єврокомісія продовжила безкоштовний роумінг для біженців з України. Комісія сприяла укладенню угоди про продовження домовленості, підписаної у квітні 2022, року між 22 європейськими та сімома українськими операторами.

"Орган європейських регуляторів електронних комунікацій (BEREC) стежить за впливом угоди. Останні дані показують, що вона виявилася ефективною, дозволивши операторам надавати доступні дзвінки через кордони. Що стосується міжоператорських тарифів на транскордонні дзвінки, то оператори в Європейській економічній зоні( ЄЕЗ), які є частиною угоди, мають значно нижчі тарифи, ніж ті оператори, які її не підписали", – наголошується в повідомленні.

Паралельно Комісія готується до інтеграції України в зону роумінгу ЄС, що забезпечить більш стабільне і довгострокове рішення. У квітні 2023 року комітет асоціації ЄС-Україна прийняв пропозицію Комісії про приєднання України до правил роумінгу ЄС. Наступним кроком для України є повне узгодження свого законодавства з законодавством ЄС, а потім очікується прийняття остаточного рішення Радою Європейського Союзу.

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Українці в Європі: важливі новини

Уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на допомогу українським біженцям. У лідерах серед членів ЄС опинилася Польща, яка витратила 12 мільярдів євро.

У Чехії з 1 липня 2023 року змінилися правила для біженців з України. Зміни відбулися у питаннях надання допомоги та безкоштовного житла. Наприклад, власникам житла, які прихистили у себе українців і проживають з ними разом, розмір допомоги знизять з 3000 до 2400 крон.

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