Міністр цифрової трансформації пояснив, що це дозволить українцям менше сплачувати за роумінг в європейських країнах.

Рада Європейського Союзу підтримала приєднання України до зони вільного роумінгу, що дозволить українцям менше сплачувати за роумінг в європейських країнах.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щоб українці не сплачували додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці - в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала "зелене світло" для двостороннього рішення. Ціни для українців на дзвінки близьким у Європі знизяться", - зазначив він.

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За словами посадовця, оператори не списуватимуть по 30 грн за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

Федоров пояснив, що далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі.

Приєднання України до "роумінгового безвізу" - деталі

2 лютого заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка анонсував ухвалення остаточного офіційного рішення про скасування роумінгу між Україною та країнами-членами Європейського Союзу не пізніше початку 2024 року.

7 квітня уряд затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з Європейським Союзом уже цього року.