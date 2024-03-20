Росія у багатьох країнах поширює брехню, і треба не дати Росії роз'єднати світ.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, чому важливо якнайшвидше провести глобальний саміт миру за участі лідерів країн на основі української "Формули миру".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єрмак сказав на спільному брифінгу з радником президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Джейком Салліваном у Києві.

Зокрема, у Єрмака запитали, чи не було б доречніше відкласти проведення саміту миру до того моменту, коли обриси перемоги України стануть більш помітними. Керівнику ОП така ідея не сподобалася.

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"Ні, не вважаю, що треба відкласти. Вважаю, що треба використовувати даний момент. Дуже важливо не дати Росії роз'єднати світ, чим вона займається. Саме Україна збирає світ. І дуже важливо не втрачати час. Для нас на війні час - це людські життя. Це руйнування нашої країни. І це війна, яка не закінчується", - сказав Єрмак

Керівник ОП нагадав, що зустріч радників з нацбезпеки у Давосі зібрала 84 країни, і на його переконання, кількість цих країн зростає.

"Це така дійсно ювелірна робота з кожною країною. Я можу вам сказати, що навіть останній візит спеціального представника Китаю дає обережну надію на те, що Китай теж буде брати у цьому участь", - наголосив Єрмак і подякував США за дипломатичну допомогу.

За йогот словами, Україна на постійному контакті з країнами Глобального півдня, адже там поширюється багато російських наративів і багато неправди про ситуацію на фронті.

"Усі ці речі пов'язані між собою, тому що наші успіхи на фронті і на дипломатичному фронті разом саме мають дати той результат, який так потрібен Україні", - сказав Єрмак.

Глобальний саміт миру

Як повідомляв УНІАН, перший глобальний саміт миру на рівні лідерів країн відбудеться у Швейцарії без участі РФ. За словами президента України Володимира Зеленського, він сподівається провести цей заіхід до кінця весни. Він заявив, що Україна не хоче, аби їй нав'язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру.

Глава держави підкреслив, що ініціатива може йти лише від України, і вперше українська сторона запропонувала Формулу миру в Індонезії у листопаді 2022 року. Формула складається з десяти пунктів, серед яких мова йде про "відновлення територіальної цілісності України та світового порядку", "звільнення всіх полонених і депортованих людей", "виведення російських військ і припинення бойових дій" тощо.

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