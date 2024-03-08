Йдеться про спільний брифінг з Лі Хуеєм.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів брифінг щодо безпекової ситуації в Україні та інших актуальних питань для делегації Китайської Народної Республіки на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм.

Про це він проінформував в Telegram. Єрмак нагадав, що поїздка китайського колеги здійснюється на виконання попередніх двосторонніх домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та Голови Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна 26 квітня 2023 року.

"Ми розповіли про ситуацію на полі бою, функціонування "зернового коридору", повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих РФ українських дітей. Китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані РФ та застосовуються нею для атак по території України", - заявив Єрмак.

Також, за його словами, під час зустрічі були висвітлені випадки грубого порушення РФ Женевської конвенції про поводження з полоненими. Китайську сторону було поінформовано про зусилля України в напрямі повернення незаконно затриманих Росією українських громадян та вивезених дітей.

Крім того, як заявив голова ОП, обговорили з Лі Хуеєм перспективи встановлення справедливого миру для України, відновлення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави на основі Української формули миру.

"Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони у припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави. Розповів про заходи з реалізації Формули миру та про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії", - розповів Єрмак.

Спецпредставник Китаю розпочав турне по Європі

3 березня спецпредставник Китаю розпочав європейське турне з Росії. У зовнішньополітичному відомстві КНР підкреслили, що Китай готовий "продовжувати свої зусилля щодо сприяння мирним переговорам, виступати посередником і досягати консенсусу між Росією, Україною та іншими відповідними сторонами, а також сприяти остаточному політичному врегулюванню кризи в Україні".

У російському МЗС заявили, що між сторонами "відбувся дуже активний і ґрунтовний обмін думками на тему української кризи". "Було зазначено, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки", - наголосили там.

Також заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський провів зустріч у Варшаві з Лі Хуеєм, під час якої вони обговорили агресію РФ проти України. Про це повідомила прес-служба МЗС Польщі.

У Варшаві наголосили, що підтримувати жертву агресії є не тільки правом, а й обов'язком всіх членів міжнародного співтовариства, серед яких і постійні члени Ради безпеки ООН.

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