Він не хоче, аби у якихось країн з’явилася своя ініціатива, яка б не співпадала з інтересами України.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що перший "саміт миру" відбудеться навесні. Про це він сказав під час прес-конференції у Києві.

"Що стосується саміту, ми вважаємо, що це дуже правильно: посилюватись на полі бою, і це залежить від нас, нашого виробництва і від наших партнерів. І так само дуже правильно посилюватися дипломатично. Ми не хочемо, щоб нам нав’язували будь-які формати перемовин, будь-які формули миру. Країни, навіть наші партнери. Всі ці країни, які сьогодні не тут і не у війні", - зауважив президент.

Він підкреслив, що ініціатива може йти лише від України. "Вона була започаткована у Індонезії на G-20, G-19, якщо бути чесним. І тому сьогодні ми підійшли до моменту першого саміту", - сказав Зеленський.

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Він висловив сподівання, що цей перший, інавгураційний, саміт відбудеться навесні. "Нам не можна втратити цю дипломатичну ініціативу. І він буде у Швейцарії", - зазначив глава держави.

Говорячи про другий саміт, Зеленський сказав: "Ми хотіли б, щоб він був, може, і не на європейському континенті, а на іншому. І я думаю, що також в найближчі тижні – місяці ця інформація обов’язково з’явиться".

Президент нагадав, що на першому саміті буде розроблено план, а потім технічно країни розбиратимуться з кожною з криз, які принесла війна, та підготують документ, як це було на прикладі "зернової ініціативи".

"Ми говорили, що ми не довіряємо Путіну, і були праві. Ми домовилися про конкретні наші кроки. І ця ініціатива працювала. З Туреччиною і з Гутеррешем, генсеком ООН. А потім цей наш план було передано російській стороні. І було не важливо, хто з того боку затверджує, не затверджує, торгується або не приймає цю ініціативу. І ми показали, що "Давайте працювати в такому форматі. Якщо це не працює, - ми все одно будемо йти до реалізації "коридору" власними силами. Так і вийшло", - сказав Зеленський.

Так, додав він, Україна пішла на такий формат "зернової ініціативи", і зі свого боку партнери побачили, що Росії довіряти не можна, але вона вже нічого не могла з цим зробити. "Зерно пішло. Це позитив. І це був важливий результат під час війни", - додав глава держави.

Він додав, що "так само і з самітом". "Коли країни підготують відповідний документ, документ буде справедливий, це не значить, що Росія прийме цей документ. Ніхто не може гарантувати, хто там тоді буде з їхнього боку, ми не знаємо. Але в будь-якому випадку ми говоримо, що цей документ буде. Так само як і в форматі з "зерновою ініціативою", цей документ буде представлений перемовниками в тому чи іншому форматі, поки що цього формату немає, - буде представлений російській стороні", - пояснив Зеленський.

Президент додав, що Україна буде готова до другого саміту, до відповідних дипломатичних кроків щодо справедливого миру та закінчення війни. Він також зауважив, що хоче, аби з Україною було якомога більше країн світу.

"Я дуже не хочу, щоб після виборів у різних країнах світу, а це рік різних виборів, - я не хочу, щоб з’явилася від недемократичної країни або від дуже демократичних країн своя ініціатива, яка б не співпадала з інтересами країни, яка сьогодні у війні", - підкреслив Зеленський.

Саміт миру

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 25 лютого, голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що на саміт у Швейцарії, який стосуватиметься формули миру, планується запросити понад 160 країн. При цьому він не виключив участі Росії у другому такому саміті.

"Після першої зустрічі ми беремо певний час для того, щоб підготувати спільний план відповідальних країн світу, який буде передбачати відновлення… А також подолання криз, які створила ця війна", - сказав Єрмак.

Він не виключив участі Росії у другому такому саміті: "Коли цей план буде створено без будь-яких посередників десь під столом, а відкрито і за участю усіх країн, які з нами пройдуть цей шлях, - на другому саміті може бути така ситуація, що ми запросимо представників Російської Федерації. Їм. буде представлено і дано цей план на той випадок, якщо той, хто на той час представлятиме країну-агресора, захоче дійсно припинити цю війну і повернутися до справедливого миру".

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