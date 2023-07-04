Посаду обійме полковник, який був комбригом 14 ОМБр.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний призначив нового начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки замість звільненого напередодні Євгена Борисова.

Залужний наголосив, що йдеться про одного з найкращих військових командирів. За його словами, це полковник Олександр Охріменко, який донині був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Олександр - бойовий офіцер, який знає армію зсередини, чітко розуміє потреби на фронті та неодноразово демонстрував відданість військовій справі та Батьківщині", - підкреслив головнокомандувач.

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Чому Євген Борисов скандально відомий - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗМІ з’ясували, що сім’я Євгена Борисова придбала маєток в Іспанії, вартістю у кілька мільйонів євро вже після початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

За даними журналістів, будинок в іспанській Марбельї перебуває у власності матері військкома, а його дружина володіє офісним приміщенням у центрі цього міста. Крім того, у розслідуванні ЗМІ йдеться про кілька придбаних родиною Борисова авто.

Правоохоронців розпочали розслідування за фактом можливого незаконного збагачення Борисова та його ймовірного ухилення від служби, коли він нібито їздив на лікування до Іспанії.

Зокрема, йдеться про те, що військком наказував своїм підлеглим не призивати певних людей за окрему винагороду.

Попри розслідування правоохоронців, Борисов продовжував виконувати свої обов’язки. Пізніше президент Володимир Зеленський доручив звільнити його. Про звільнення Борисова стало відомо 28 червня.

У відповідь на резонанс у суспільстві, який спровокувала ця тема, Міноборони пообіцяло проведення перевірок керівників ТЦК на доброчесність та ефективність.

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