Він також доручив створити комісію для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський доручив Головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному звільнити скандального одеського воєнкома Євгена Борисова.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Зеленський зазначив, що провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. "Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" - начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна", - повідомив він.

Крім того, Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та Національним агентством з питань запобігання корупції для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, аби вони "не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

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Президент також повідомив, що на Ставці заслухав усіх командувачів. "Генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов. Доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Неїжпапи. Доповідь Служби безпеки України, генерал Малюк", - написав він.

Також Зеленський заслухав доповіді міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, міністра оборони України Олексія Резнікова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

"Питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК", - повідомив глава держави.

Скандал з одеським воєнкомом: що відомо

У квітні стало відомо, що родина Борисова вже під час повномасштабного вторгнення придбала в Іспанії маєток за понад три мільйони євро. Будинок зареєстровано на матір воєнкома.

Крім того, його дружина володіє офісним приміщенням на одній із головних вулиць іспанської Марбельї, де й розташований маєток. Також родина придбала Mercedes Gelendvagen.

Після того, як історія набула розголосу, Борисова відсторонили та розпочали розслідування за фактом незаконного збагачення. У Державному бюро розслідувань тоді заявили, що за винагороду воєнком давав вказівку підлеглим не призивати до війська окремих осіб.

Нещодавно журналісти "Української правди" опублікували розслідування щодо статків Борисова, у якому показали маєток та офіс родини у Марбельї та одразу декілька придбаних сім’єю авто. Приблизна вартість цього майна становить близько 4,5 мільйонів євро.

22 червня стало відомо, що службове розслідування вже завершене, а Борисов продовжує виконувати свої обов’язки.

Сьогодні, 23 червня, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що у Верховній Раді ініціюють перевірку всіх військкоматів в Україні після публікації журналістами цього розслідування.

Згодом керівниця Об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що службове розслідування щодо виїзду Борисова в Іспанію не виявило підстав для його відсторонення. За її словами, Борисов виїжджав на лікування і "надав всі відповідні документи". Він продовжує перебувати на свої посаді.

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