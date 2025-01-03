Щемлива історія Євгена Ломського зворушила і шокувала не тільки українців, але й увесь світ.

Український ветеран, ексбоєць 93 омбр "Холодний Яр", який втратив кінцівку внаслідок бойових дій у Донецькій області, Євген Ломський позбавлений засобів для існування. Чоловік у військовій формі стоїть на Хрещатику із табличкою "Голодую", збираючи пожертви на житло та їжу.

Чоловік розповів свою історію на відео, яке з'явилося в інтернеті, а напередодні Нового року агенція Al-Jazeera опублікувала важку історію життя та поранення Ломського у статті під назвою "Покинуті: українські ветерани війни, які воювали з Росією, почуваються зневаженими, забутими".

Євген Ломський - маріуполець, колишній сталеливарник. У 2015 році він добровольцем пішов на фронт і став сапером у ЗСУ. Чоловік каже, що не має сім'ї, оскільки "9 років був одружений на армії". 17 вересня 2023 року поблизу населеного пункту Кліщіївка Лоський підірвався на міні та втратив ногу.

У 2024 році бригада "Холодний Яр" звільнила Євгена зі служби, але ні виплат, ні офіційного статусу ветерана війни він не отримав. Відтак, ветеран на милицях ходить Хрещатиком та збирає гроші на їжу та житло, яке орендує у столиці.

"Ми їхали, почалися сутінки. Я почув раптовий вибух і зрозумів, що моя нога пошкоджена", — розповів Ломський.

Потім Євген лікувався у кількох шпиталях. Лікарі видалили з його тіла осколки та ампутували гомілку для майбутнього протеза. Євгена виписали в середині липня 2024 року, але він досі він не може отримати офіційний статус ветерана війни.

Бригада обіцяла йому виплати та відшкодування в межах трьох років. Наразі тривають судові процеси, а поки позбавлений засобів для існування ветеран просить грошей у центрі столиці, щоб вижити.

Ломський пояснив, що документальні проблеми розпочалися з помилки у написанні його імені у неповному комплекті документів про звільнення, виданих військовою частиною А1302.

Зараз чоловік із адвокатом пише скарги у Верховну Раду України та до Міністерства оборони, аби вирішити ситуацію швидше. Втім, поки втішних новин нема через бюрократію.

З літа 2024 Ломський отримав лише одну відповідь від парламентської комісії у справах ветеранів. Комісія скерувала його запит до військової частини, щоб та провела власне розслідування.

"Такі випадки численні і регулярні. Раніше вони воювали зі зброєю в руках, а тепер змушені боротися з бюрократією, намагаючись отримати те, що їм винні", – прокоментував адвокат Ломського.

У відео випадковому перехожому Ломський розповів, що бореться за свій статус ветерана, але все марно. Поки йому доводиться просити грошей у людей з табличкою "Голодую". Ветеран бідкається:

"Мені треба на щось жити. Держава не забезпечила мене житлом, я ВПО, мене поставили на облік покращення житлових умов. Сказали, що це не точно, але можливо впродовж трьох років мені виплатять грошову компенсацію на купівлю житла. У крайному випадку - ні".

Голос за кадром каже, що емоції від цієї ситуації переповнюють. Автор відео показує, що Ломський стоїть на Хрещатику - у самому серці Києва. Під час запису до нього підходять люди та допомагають фінансово.

Підтримка ветеранів в Україні

В даний час в Україні налічується майже мільйон ветеранів, а в майбутньому їхня кількість може зрости до 5 млн, заявила депутатка Ірина Никорак. За її словами, з урахуванням нинішньої демографічної ситуації це становитиме приблизно 20-25% населення.

Як йдеться у статті УНІАН, за результатами дослідження сайту з пошуку роботи Work.ua, трохи менше половини (46%) опитаних компаній вже мають ветеранів серед своїх працівників. Найбільше компаній, де працюють колишні воїни - це представники середнього та великого бізнесу у галузях будівництва, транспорту та охорони здоров’я.

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