З урахуванням нинішньої демографічної ситуації кількість ветеранів становитиме приблизно 25% населення.

В даний час в Україні налічується майже мільйон ветеранів, а в майбутньому їхня кількість може зрости до 5 млн.

Про це в ефірі ефірі Ранок.LIVE заявила депутатка Ірина Никорак. "Станом на зараз у нас є вже майже мільйон ветеранів, учасників бойових дій, починаючи з 2014 року. В перспективі наступних років і опираючись на прогнози Міністерства ветеранів, у нас може бути 4-5 млн ветеранів, разом з членами родин загиблих і безвісти зниклих", - сказала вона.

За її словами, з урахуванням нинішньої демографічної ситуації це становитиме приблизно 20-25% населення.

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"Це означає, що потрібно добре подумати, як підготувати суспільство до адаптації ветерана, а не говорити про те, що треба реінтегрувати ветерана. Це надважливе питання", - додала нардеп.

Українські ветерани

На початку жовтня Верховна Рада визнала е-посвідчення ветерана основним документом, що підтверджує статус ветерана. Отримувати паперове посвідчення ветерана можна буде за бажанням.

Перехід до е-посвідчення, як основного документа, сприятиме прискоренню надання послуг, зменшить час на перевірку статусу, що поліпшить якість обслуговування ветеранів та їхніх сімей.

Е-посвідчення ветерана дозволять миттєво перевіряти їх достовірність в режимі реального часу, що в свою чергу виключає можливість використання підроблених чи застарілих документів. У Мінветеранів зазначили, що у разі втрати паперового посвідчення ветерана людина зможе безпроблемно використовувати е-посвідчення.

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