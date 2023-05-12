В ЄС заявляють, що ефективні та реформовані правоохоронні органи мають вирішальне значення як для опору України, модернізації, так і вступу країни до Євросоюзу.

Європейський Союз готовий рішуче підтримувати план президента України Володимира Зеленського з реформування органів правопорядку в Україні.

Про це повідомляє Представництво Європейського Союзу в Україні у мікроблозі Twitter.

"ЄС вітає схвалення президентом Володимиром Зеленським комплексної стратегії реформування органів правопорядку. Ефективні й реформовані правоохоронні органи мають вирішальне значення як для опору України, модернізації та вступу країни до ЄС, так і для виконання сімох рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у цьому зв'язку європейські дипломати заявляють, що з нетерпінням очікують на впровадження стратегії та сповнені рішучості всіляко її підтримувати.

Зміна системи правопорядку в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування української системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Президент зазначив, що це детальний документ, який розраховано на час до 2027-го року.

За словами Зеленського, треба забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для України, яка відповідатиме меті швидкого вступу України у ЄС.

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