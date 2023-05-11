Президент наголосив, що треба "забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС".

Президент України Володимир Зеленський схвалив план реформування усіх правоохоронних органів і прокуратури до 2027 року. Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців.

"Сьогодні схвалив комплексний стратегічний план реформування нашої системи правопорядку – усіх правоохоронних органів та прокуратури. Це детальний документ, який розраховано на час до 27-го року", - розповів президент.

Президент наголосив, що треба "забезпечити таку систему гарантування справедливості та правопорядку для нашої країни, яка відповідатиме й нашій меті швидкого вступу України у ЄС".

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"Додаємо нашої готовності реалізувати цю мету, і, що не менш важливо, – гарантуємо ті основи нового суспільного договору, які очевидно окреслюються зараз при захисті нашої держави", - сказав Зеленський.

Як зауважив глава держави, "кожен елемент державної системи – органи правопорядку передусім – мають працювати так, щоб люди реально відчували безпеку й захищеність, щоб люди реально відчували справедливість, щоб гарантувалося на рівні інституцій, на рівні повсякденної роботи тих, по кому люди судять про державу".

"Довіра в державі, довіра до держави формуються з довіри до тих, хто діє від імені держави. Правоохоронці, система прокуратури – ключові в цьому. Звичайно, разом з усіма іншими, хто працює в державному апараті", - додав президент.

Він заявив, що Україна має стати і вже стала місцем сили Європи та всього вільного світу. "Маємо забезпечити в Україні максимум безпеки, максимум свободи, максимум поваги до закону, до людини", - відзначив Зеленський.

"І це відповідь на питання, яку Україну після війни ми будуємо. Державу, яка поважає своїх людей та яку поважають у світі. Державу, чий приклад життя шанують усі. Шлях до цього починається зараз. Починається в діях, особистих рішеннях кожного й кожної, хто воює, працює заради України та заради всіх українців", - підкреслив Зеленський.

Шлях України до ЄС - деталі

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, а 23 червня того ж року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Водночас Європейська комісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання.

У лютому 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що навесні буде представлена усна оцінка щодо виконання Україною цих вимог, а восени - великий письмовий звіт.

Президент України Володимир Зеленський у річницю подання заявки на членство України в Європейському Союзі заявив, що саме з Україною проект мирної, вільної та об’єднаної Європи стане довершеним.