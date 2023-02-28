Президент наголосив, що Україна та ЄС "разом у боротьбі", а отже, будуть "разом і в перемозі".

Президент України Володимир Зеленський у річницю подання заявки на членство України в Європейському Союзі заявив, що саме з Україною проект мирної, вільної та об’єднаної Європи стане довершеним.

Як написав президент у Telegram, рік тому на п’ятий день повномасштабної війни Україна подала заявку на вступ України до Євросоюзу.

"Ми здобули кандидатство. Цього року час для рішення про початок переговорів щодо членства", - зазначив він.

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На думку Зеленського, саме з Україною "величний проект мирної, вільної та об’єднаної Європи" стане довершеним.

"Ми разом у боротьбі, а отже, будемо разом і в перемозі. Хай живе Європа! Хай живе свобода", - наголосив глава держави.

Вступ України до ЄС: подробиці

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

23 червня 2022 року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Водночас Європейська комісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження статусу країни-кандидата на вступ до євроспільноти та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання.

2 лютого 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна нині демонструє прогрес у виконанні рекомендацій. Навесні буде представлена усна оцінка щодо виконання Україною семи вимог, а восени - великий письмовий звіт.

3 лютого президент Євроради Шарль Мішель заявив, що жодних часових рамок для можливого вступу України до Євросоюзу не встановлено.

Зеленський сподівається, що переговори про вступ України до Європейського Союзу розпочнуться цього року.

Литовський політик, член Європейського парламенту Андрюс Кубілюс заявив, що якщо переговори про вступ України до ЄС починаються у цьому році, Україна цілком реально може стати членом Євросоюзу у 2029 році.