На думку експерта, це було майже професійне вбивство.

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка міг хтось готувати та тренувати. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів кримінальний психолог Юрій Ірхін.

За словами експерта, психіка людини у 18 років є досить стійкою та стабільною. Втім, поведінка Зінченка "є технологічою".

"Тобто, всі його дії свідчать про те, що він не просто готувався. Він тренувався, його хтось готував до цього. Самостійно до цього підготуватися в такому ідеальному контексті майже неможливо", - сказав Ірхін.

Криміналіст також зазначив, якщо Зінченко відпрацьовував свій план, то у нього мала бути сильна мотивація.

"Я не побоюся сказати, що це майже професійно. А тут вже виникають питання, чи може людина у 18-річному працювати так професійно, виконувати такого роду дії? Тут вже питання. В мене, наприклад, є підозра, що ним хтось керував, його хтось готував. Це не самостійне рішення, мотив та намір", - сказав Ірхін.

Вбивство Ірини Фаріон - деталі

19 липня у Львові стріляли у мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови і померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження. Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Також правоохоронці перевіряють його причетність до неонацистського руху, центр якого розташований в РФ, його зв'язки на території України та мотиви вчинення цього злочину.

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