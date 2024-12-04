Заявка була подана Україною спільно з Естонією.

Українську писанку визнали культурним надбанням людства на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини. Про це розповіли в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій України.

У вівторок, 3 листопада, у парагвайській столиці Асунсьйоні відбулася сесія комітету ЮНЕСКО, під час якої було схвалено заявку України та Естонії на визнання писанки культурним надбанням людства.

"Це наш спільний успіх, який підтверджує силу нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятники, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці - носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності. Адже без людей живої спадщини не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємося незламними", - сказав голова МКСК Микола Точицький у своєму відеозверненні.

Відео дня

У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій зазначили, що робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії. Її основу складають три елементи, два з яких включено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України - "Українська писанка: традиція і мистецтво" та "Традиція гуцульської писанки". Третій елемент, "Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць", включено до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Які українські об'єкти були визнані ЮНЕСКО як культурно важливі

Раніше УНІАН писав, що будівлі Одеського національного академічного театру опери та балету й Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха додали до Міжнародного списку культурних цінностей, що перебувають під тимчасовим посиленим захистом. Також комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини в разі збройного конфлікту постановив тимчасово внести ще п'ять об'єктів культурної спадщини України під посилений захист.

Крім того, ЮНЕСКО рекомендує додати два об'єкти в Україні до переліку всесвітньої спадщини в небезпеці. Йдеться про Софійський собор, Києво-Печерську лавру та історичний центр Львова.

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