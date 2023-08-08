Йдеться про Софійський собор, Києво-Печерську лавру й історичний центр Львова.

ЮНЕСКО рекомендує додати Софійський собор, Києво-Печерську лавру й історичний центр Львова до переліку світової спадщини в небезпеці. Про це плвідомила голова Бюро ЮНЕСКО в Україні К'яра Децці Бардескі.

"ЮНЕСКО нещодавно рекомендувала додати до списку об'єктів Світової спадщини, що перебувають під загрозою, ще два українські об'єкти, які потребують збереження. Це собор святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра, а також ансамбль історичного центру Львова", – зазначила вона під час брифінгу.

За словами очільниці ЮНЕСКО в Україні, остаточне рішення ухвалить комітет Світової спадщини ЮНЕСКО у вересні.

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Діяльність ЮНЕСКО під час війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення станом на 26 липня у ЮНЕСКО підтвердили пошкодження в Україні 274 об’єктів. Йдеться про 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів, а також 98 будівель, які мають історичний чи художній інтерес.

Зокрема, вночі 23 липня російські терористичні війська атакували Одесу. Внаслідок удару загинуло двоє людей, а ще понад 20 були поранені. Під ворожу атаку потрапив історичний центр міста, який перебуває під охороною ЮНЕСКО. Значних пошкоджень зазнали Спасо-Преображенський собор, Будинок вчених та низка інших будівель та пам’яток. 29 липня у місті почала працювати місія ЮНЕСКО, яка прибула до Одеси, щоб оцінити шкоду, завдану атакою РФ.

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