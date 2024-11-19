З 1 грудня бронювати українців зможуть лише через портал 'Дія', - Федоров

Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі.

З 1 грудня 2024 року бронювання українців відбуватиметься лише через портал "Дія".

Про це заявив віце-прем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, повідомляє Укрінформ.

"Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал "Дія". Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі", - заявив чиновник.

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Він зазначив, що такий формат дозволяє оперативно надавати статус броні та відображати його в системі.

За словами Федорова, скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свою критичність за новими правилами після публікації відповідної постанови.

Бронювання українців - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада уряд оновив критерії бронювання та критерії для отримання критичності. "Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами цього аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Для приватного сектору зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом тепер буде обов’язковим пунктом, аби бронювати своїх працівників.

"Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат. Це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання", - наголосив прем'єр.

Він також поінформував, що усі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через "Дію". При цьому буде проводитися щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

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