Сьогодні з Луганщини евакуйовано 43 людей, серед них дві вагітні.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.
За його словами, якщо дозволяє безпекова ситуація, то відбувається евакуація. Залучені всі - поліцейські, рятівники, волонтери. Вони об'їжджають бомбосховища і домівки.
Гайдай додав, що охочі евакуюватися є щодня, але не кожного разу буває така можливість.
"15 червня вона з'явилась - якомога далі від "руського миру" виїхали 43 жителі області. З них дві жінки при надії, яким невдовзі народжувати. На щастя, вже у безпеці",- зазначив він.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Сєвєродонецьку, Тошківці й районі Врубівки йдуть бої. За останні два дні лише до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також двох із Золотого.
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