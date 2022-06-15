Щоб забрати людей, поліцейські та волонтери об'їжджають бомбосховища і домівки.

Сьогодні з Луганщини евакуйовано 43 людей, серед них дві вагітні.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram-каналі.

За його словами, якщо дозволяє безпекова ситуація, то відбувається евакуація. Залучені всі - поліцейські, рятівники, волонтери. Вони об'їжджають бомбосховища і домівки.

Гайдай додав, що охочі евакуюватися є щодня, але не кожного разу буває така можливість.

"15 червня вона з'явилась - якомога далі від "руського миру" виїхали 43 жителі області. З них дві жінки при надії, яким невдовзі народжувати. На щастя, вже у безпеці",- зазначив він.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Сєвєродонецьку, Тошківці й районі Врубівки йдуть бої. За останні два дні лише до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також двох із Золотого.

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