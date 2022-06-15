За останні два дні лише до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також двох із Золотого.

На Луганщині продовжуються активні бойові дії. Зокрема, в Сєвєродонецьку, Тошківці, одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Російські військові й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Про це вранці, 15 червня, повідомив у Telegram голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, за останні два дні лише до лікарень інших регіонів країни госпіталізовано шістьох мешканців Лисичанська, а також двох із Золотого.

"Стає важче, але наші військові стримують ворога відразу з трьох сторін. Захищають Сєвєродонецьк і не дозволяють просунутися до Лисичанська. А втім, росіяни близько, від чого страждає населення й руйнуються домівки", – написав він.

Минулої доби окупанти завдали ударів у районі колишнього заводу "Донсода" в Лисичанську. Пошкоджено споруди та кілька житлових будинків поблизу.

Вогонь противник відкривав і в бік "Склозаводу". Там зачепило щонайменше вісім будинків.

У Гірному зруйновано 14 будинків. У Сєвєродонецьку солдати РФ вкотре влучили по "Азоту", пошкоджено прохідну підприємства. Багатоповерхівки, розташовані неподалік від заводу, стирають з лиця землі.

"Противник слабший у вуличних боях, тому відкриває вогонь з артилерії, через що руйнуються наші будинки", – зазначив Гайдай.

У селах неподалік від Сєвєродонецька теж серйозні руйнування. Те, що вдалося зафіксувати за минулу добу, – шість будинків у Нирковому, чотири в Миколаївці, три у Вікторівці зруйновані. По Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному противник завдав авіаудари.

Крім того, мінометами, артилерією та РСЗВ окупанти атакували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, Устинівку, Борівське, Метьолкіне, Білу Гору, Миколаївку, Врубівку.

Невдалі спроби наступу ворога були поблизу Миколаївки та Золотого-3.

Раніше Генштаб повідомив про новий успіх ЗСУ в Сєвєродонецьку. Наразі там тривають бойові дії.

Бої за Сєвєродонецьк: що відомо

Генштаб ЗСУ 13 червня повідомив, що російські окупанти за підтримки артилерії вели штурмові дії у Сєвєродонецьку та відтіснили ЗСУ із центру міста. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські окупанти контролюють понад 70% Сєвєродонецька, запеклі бої точаться за кожний сантиметр міста, тому масова евакуація та підвезення гуманітарних через обстріл неможливі.

Пізніше стало відомо, що усі мости до Сєвєродонецька зруйновані, однак місто не заблоковано й частина міста під українським контролем. У разі швидкого витіснення загарбників з міста поновити комунікації до зими не вдасться.

Крім того, окупанти продовжують потужно обстрілювати Лисичанськ.

За даними Генштабу, російські окупанти намагаються закріпитися в центрі Сєвєродонецька.

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