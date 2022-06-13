Знищено ворожу техніку, а також два склади із боєприпасами та склад із паливно-мастильними матеріалами.

У понеділок, 13 червня, на сході країни українські військовослужбовці ліквідували майже 50 російських окупантів.

Про це повідомляється на сторінці оперативно-тактичного угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48, БМП – 1, спеціальної техніки – 1, мінометів – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українськими бійцями знищено два ворожі склади із боєприпасами та склад із паливно-мастильними матеріалами.

Нагадаємо, що раніше на Луганщині українські бійці майстерно знищили російські установки "Град", які застосовувалися для обстрілу Сєвєродонецька та інших населених пунктів.

Раніше у Міністерстві оборони України розповіли, за рахунок чого російські окупанти просуваються в Сєвєродонецьку.

Тим часом радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що для завершення війни Збройним силам України потрібен паритет важкої зброї.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував отримання Україною реактивних систем залпового вогню М270. Ці РСЗВ можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів з високою точністю.

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