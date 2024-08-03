Від початку поточного року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області.

З окупованої частини Херсонської області вдалося повернули ще 8 дітей. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

"Із тимчасово окупованої території Херсонщини вдалось повернути ще 8 дітей. Це - 5 дівчат і 3 хлопчики, віком від 6 до 17 років", - відзначив Прокудін.

Дітей вже зустріли на вільній частині України.

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"Усі жахіття для них вже позаду. Нині вони разом зі своїми батьками знаходяться у безпеці. Отримують необхідну медичну та психологічну допомогу", - відзначив Прокудін.

Він висловив вдячність благодійній організації Save Ukraine за наполегливу роботу з порятунку українських маленьких мешканців.

"Лише з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернуто вже 162 дитини з Херсонської області", - наголосив Прокудін.

Росія викрадає українських дітей

Як повідомляв УНІАН, українські діти, які були викрадені та вивезені до Росії в перші місяці вторгнення в Україну, зʼявляються на російських сайтах для всиновлення.

Цього року США опублікували перелік країн-спонсорів торгівлі людьми, до якого включили Росію та Білорусь.

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