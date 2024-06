Одній викраденій дитині окупанти змінили імʼя і навіть вік, зʼясували журналісти. Про українське походження жодного з дітей не згадується.

Українські діти, які були викрадені та вивезені до Росії в перші місяці вторгнення в Україну, зʼявляються на російських сайтах для всиновлення. В одному випадку окупанти змінили дитині імʼя, зʼясували журналісти Financial Times.

Використовуючи інструменти розпізнавання зображень і публічні записи, а також інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей, FT знайшла та ідентифікувала чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом веб-сайті з усиновлення. Одна дитина віддається на всиновлення з новим ім'ям та віком – дані відрізняються від документів, виданих українським урядом.

Інша дитина показана з російською версією свого українського імені. При цьому про українське походження жодного з дітей не згадується.

"Діти були викрадені з державних інтернатів і розлучені зі своїми опікунами та родичами в містах південних і східних областей України, які потрапили під контроль російської окупаційної армії у 2022 році. Вік дітей – від восьми до 15 років. Діти, яких розшукала FT і чиї особи підтвердила українська влада та сімʼї, опинилися в Тульській області і в Оренбурзькій області поблизу кордону з Казахстаном. Одного з дітей вивезли до окупованого Криму. Сімнадцять інших збігів, виявлених FT на сайті з усиновлення, були підтверджені як українські діти в нещодавньому розслідуванні New York Times, і всі вони – з дитячого будинку в Херсоні", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що раніше Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової, заявивши, що вони несуть кримінальну відповідальність за воєнний злочин – незаконну депортацію українських дітей.

Кремль не відповів на прохання прокоментувати висновки FT. Раніше він заперечував ордери, заперечував викрадення дітей і намагався виправдати свої дії, стверджуючи, що це було зроблено для їхнього захисту, незважаючи на численні докази протилежного.

За оцінками української влади, майже 20 000 дітей були примусово вивезені з окупованих територій до Росії з початку її повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Багато тисяч дітей досі вважаються зниклими безвісти.

Батьки та родичі чотирьох дітей, яких вдалося розшукати FT, відмовилися детально розповідати про їхню ситуацію, посилаючись на побоювання, що Москва може перешкодити їхньому поверненню додому. Але інші сім'ї, чиї діти були насильно вивезені в Росію і яких згодом вдалося повернути в Україну, розповіли про жахливий досвід, який вони пережили під час перебування в цій країні.

Під час утримання в Росії, українських дітей змушували дивитися кремлівську пропаганду і цитувати її, не дозволяли зв'язуватися з родичами і змушували приймати російські документи. Багато хто розповідав про словесні та фізичні знущання з боку російських дітей та деяких вихователів.

Українські чиновники поділилися з FT російськими урядовими документами, які свідчать про те, що Кремль напередодні вторгнення розробив плани примусової депортації українських дітей до Росії в рамках так званого процесу "фільтрації".

"У них була добре спланована політика геноциду по відношенню до нас. Вони вчинили злочин, вони викрадали дітей у великих кількостях", – сказала радник і уповноважений президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

Незаконна депортація українських дітей до Росії

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія незаконно вивезла на свою територію тисячі громадян України – при чому як дорослих, так і дітей.

Інститут вивчення війни повідомляє, що у русифікації депортованих українських дітей активну участь бере РПЦ. Зазначається, що в Ростовській області викрадених дітей відвідав митрополит Ростовський і Новочеркаський Меркурій (Ігор Іванов), який розповідав їм про РПЦ і агітував похреститись в їхній церкві.

Раніше Інститут заявляв, що російська влада збирається активізувати депортацію українських дітей на свою територію впродовж літа, посилюючи ще один компонент кампанії геноциду в Україні.

Адвокаційна менеджерка кампанії Where Are Our People? Христина Шкудор повідомляла, що РФ не хоче повертати українських дітей. При цьому вона підкреслила, що українським дітям в Росії міняють свідоцтво про народження, передають на незаконне усиновлення і потім знайти дитину стає просто неможливо.

