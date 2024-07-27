Країна-агресор систематично вивозить дітей за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону.

Російські окупанти вивезли близько 1000 українських дітей з тимчасово окупованих територій Херсонщини у Кабардино-Балкарію на "оздоровлення". Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його інформацією, за понад два роки від початку повномасштабного вторгнення українських дітей віком від 6,5 до 16 років "країна-агресор систематично вивозить за тисячі кілометрів від дому ознайомитися з "красою" російського регіону, який взяв шефство над Херсонщиною".

"Більшість з цих дітей мають батьків, які своєю чергою, ймовірно, надають дозвіл на вивезення дитини. Однак наскільки такий вибір є вільним в умовах окупації, лишається відкритим питанням", - пише омбудсмен. Відео дня

Він зазначає, що українські діти вимушено переймають не лише культуру та традиції ворожої держави.

"Там залучається потужний ресурс для знищення їх української ідентичності, що своєю чергою є складовою геноцидної політики РФ. Такі дії грубо порушують права дітей та міжнародні норми захисту прав людини. Україна продовжує наполягати на потребі отримання доступу для міжнародних організацій на ТОТ та притягненні винних у порушенні прав українських дітей до відповідальності", - поінформував Лубінець.

Викрадення українських дітей - останні новини

Російські загарбники планують вивезти 750 дітей з окупованої Луганщини. Зокрема, дітей відправлять у військовий табір в Астраханській області Росії.

Як розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, зазвичай у тому таборі навчають керувати дронами та підвищують рівень військово-патріотичного виховання.

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