Батьки вирішили евакуюватися лише після потужного "прильоту".

З села під Авдіївкою вдалося евакуювати двох хлопчиків-близнюків, батьки яких довго не хотіли виїжджати. Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними правоохоронців, евакуаційна група поліції "Білий Янгол" неодноразово відвідувала родину з двома дітьми в селі Новобахмутівка Очеретинської громади. Батьки відмовлялися виїжджати. Передумати їх змусив потужний "приліт" на територію населеного пункту.

"Постійно чути обстріли, вночі бахає. Дітям було важко. Хлопчики бігли і затуляли вуха руками. Як оце прилетіло - вирішили евакуюватися", - розказала матір.

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Як повідомляється, братиків разом з мамою й татом поліцейські доставили до родичів подалі від лінії фронту.

Ситуація на Донеччині - останні дані

Як повідомляв УНІАН, на початку травня поліція закликала евакуюватись жителів Костянтинівки на Донеччині. За даними правоохоронців, у місті стає вкрай небезпечно для цивільного населення.

А з Авдіївки вдалося евакуювати родину з двома дітьми. Батьків близько півроку вмовляли виїхати із зони бойових дій, але вони відмовлялися та навіть переїхали на іншу адресу, аби сховатися від правоохоронців.

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