У місті, за підрахунками поліції, залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації.

З Авдіївки на Донеччині евакуювали родину з двома дітьми, яку близько півроку вмовляли виїхати із зони бойових дій.

Про це повідомила поліція Донецької області. Зазначається, що батьки не хотіли їхати з рідного міста, тому, ховаючись від поліції, переїхали на іншу адресу.

"Дворічний Єгор та 12-річна Арина - тепер у безпеці. Разом з мамою, татом і бабусею. У місті, за підрахунками поліції, залишається двоє дітей, ведеться робота щодо їх евакуації. Сім’я, яку нарешті вдалося евакуювати, мешкала біля промзони Авдіївки - місця, де протягом 9 років точаться бої, не стихають обстріли. Поліцейські постійно відвідували родину та пропонували евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наполегливість правоохоронців, які ризикували життям заради порятунку дітей, переконала подружжя в необхідності виїзду.

Зараз родина знайшла прихисток у Мирнограді та планує подальші дії.

Нагадаємо, раніше в поліції заявили, що в Авдіївці правоохоронці розшукують чотирьох дітей, яких батьки переховують від примусової евакуації. Зазначається, що був випадок, коли сім’я підмовила мешканців цілої вулиці надати неправдиву інформацію - нібито вони разом із дитиною вже виїхали.

Примусова евакуація дітей - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

На початку квітня у 21 населеному пункті Донеччини було оголошено примусову евакуацію дітей. За даними ОВА, там досі проживають 126 неповнолітніх.

Станом на 1 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що на території громад із активними бойовими діями перебуває щонайменше чотири тисячі дітей.

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