Окупанти обстрілюють область з усього наявного озброєння.

У Донецькій області загострюється безпекова ситуація. Начальниця відділу комунікації поліції Донеччини Олександра Гаврилко заявила про необхідність прискорення евакуації населення з прифронтових міст, зокрема – з Костянтинівки.

"За цю добу 18 населених пунктів Донеччини піддалися російським обстрілам. Є загиблі та поранені люди. Нас обстрілюють з усіх наявних видів озброєння", – наголосила вона в ефірі телеканалу "Еспресо".

Представниця поліції зазначила, що окупанти використовують авіацію, безпілотники, ракети та артилерію для атак по області. Найкритічнішою гуманітарна ситуація є в Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі, Марʼїнці та Красногорівці.

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"Росіяни постійно обстрілюють Костянтинівку, там стає вкрай небезпечно для цивільного населення. Необхідно прискорити евакуацію звідти", – додала Гаврилко.

Евакуація з Донецької області: останні новини

19 квітня правоохоронці евакуювали багатодітну родину з Нью-Йорка на Донеччині. З населеного пункту вивезли матір та шістьох дітей: пʼятьох дівчат та їхнього трирічного брата.

Також дітей евакуюють з Авдіївки, яку останнім часом намагаються захопити окупанти. Нещодавно звідти вивезли родину з двома дітьми. Їх майже півроку вмовляли виїхати із зони бойових дій.

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