Наймолодшому евакуйованому виповнилося лише кілька днів.

З території Святогірської Лаври на Донеччині вдалося евакуювати групу мирних мешканців.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Зусиллями ГУР МО, за участі народних депутатів України, з території Святогірської Лаври вдалося евакуювати групу мирних мешканців. Це родина, яка переховувалась у стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку окупантів: батько, мати та троє дітей. При цьому, наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей - чоловік і жінка", - мовиться у дописі.

У розвідці розповіли, що зараз всі вони перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

"Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят", - наголосили у ГУР.

Нагадаємо, 1 червня територія Святогірської лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. У результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

13 березня стало відомо, що Святогірська лавра була пошкоджена внаслідок авіаудару російських окупантів.

Лавра - це назва деяких монастирів, що мають особливе історичне та духовне значення. В Україні статус лаври мають чотири монастирі - Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська, Унівська. У РФ такий статус мають лише два монастирі.

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