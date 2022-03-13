У монастирі перебувають 520 біженців, з них 200 - діти.

Внаслідок авіаудару російських військових постраждала Свято-Успенська Святогірська Лавра в місті Святогірськ Донецької області.

Про це повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП).

Вибухова хвиля ушкодила приміщення Лаври, в яких проживала братія монастиря та біженці. Були розбиті практично всі вікна, церковні споруди зазнали руйнувань різного ступеня.

Як уточнили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури, 12 березня о 22:00 Росія нанесла по Лаврі авіаудар. Авіаційна бомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що з'єднує правий та лівий береги річки Сіверський Донець, - біля входу до монастиря.

"Внаслідок страшної сили вибуху у храмах Лаври вилетіли віконні рами. У лаврських готелях вибуховою хвилею вибито всі вікна та двері. Декілька поранених відвезли до госпіталю міста Святогірськ, решті надано допомогу в обителі. Загиблих, на щастя, немає", - йдеться в повідомленні.

У Святогірській Лаврі перебувають 520 біженців, з них 200 - діти. Загалом в місті зараз близько 10 000 біженців та місцевих жителів.

За словами керівництва Лаври, ані на території обителі, ані в місті не було жодних військових формувань.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, які культурні пам'ятки в Україні вже знищили російські окупанти.

Свято-Успенська Святогірська лавра: довідка УНІАН

Свято-Успенська Святогірська лавра - це монастир УПЦ (МП) у Святогірську Донецької області. Монастир розташовано на високому крейдяному правому березі Сіверського Дінця - так званих Святих горах. Окрім наземних будівель, має крейдяні печери. У лаврі зберігаються мощі преподобного Іоанна, самітника Святогірського.

Під час проросійських виступів в Україні весною 2014 з'являлася інформація, що в Лаврі помічали терористів, а колишній ватажок терористів "ДНР", екс-співробітник ФСБ Ігор Гіркін (Стрєлков) заявляв про участь ченців Свято-Успенської Святогорської Лаври в конфлікті на Донбасі.

У 2014 році в монастирі знаходили притулок біженці із зони бойових дій, зокрема й діти.

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