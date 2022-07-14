Наразі у Святогірській лаврі залишаються до 600 мирних жителів та близько 100 ченців.

Україна працює над встановленням режиму припиненням вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври, що знаходиться на березі річки Сіверський Донець Донецької області.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що Святогірська лавра зазнає постійних артилерійських обстрілів з боку російських окупантів.

За даними розвідки, на території лаври досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них - паломники та місцеві мешканці, які намагались знайти притулок від обстрілів. Значна частина паломників прибула на прощу ще до початку активних бойових дій. Надалі через активні бойові дії мирні жителі не змогли евакуюватися у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію безпечного коридору.

Згідно з повідомленням, наразі близько 100 ченців відмовляються залишати територію лаври. Частина з них - через поранення, вік та хвороби, та знаходяться у важкому стані, що унеможливлює їхню евакуацію. Саме для них організовується доставка гуманітарних вантажів - їжі, води та медикаментів. Також постраждалим буде надано необхідну медичну допомогу.

У розвідці наголошують, щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людські життя Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору.

Нагадаємо, 1 червня територія Святогірської лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку російських окупаційних військ. У результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

13 березня стало відомо, що Святогірська лавра була пошкоджена внаслідок авіаудару російських окупантів.

Лавра - це назва деяких монастирів, що мають особливе історичне та духовне значення. В Україні статус лаври мають чотири монастирі - Києво-Печерська, Почаївська, Святогірська, Унівська. У РФ такий статус мають лише два монастирі.

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