Крім того, зростають євроатлантичні настрої українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни.

За час війни довіра до Збройних сил України зросла з 65% до 97%, до президента України Володимира Зеленського – з 36% до 90%.

Про це свідчать дані комплексного дослідження Соціологічної групи "Рейтинг" на тему, як війна змінила українців та Україну. Зазначається, що загалом війна в Україні сприяла підвищенню довіри українських громадян до державних інституцій.

Станом на лютий 2023 року 91% опитаних задоволені роботою президента і більшість (65%) хотіли б, аби він був переобраний на наступний термін, серед них – 70% сказали про це.

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Водночас роботою Верховної Ради більше не задоволені (54%), ніж задоволені (37%). І якщо б найближчого часу відбувалися вибори, то майже половина шукали б альтернативу серед нових партій (більшість серед старших), водночас третина – обирали б з партій, представлених у парламенті. Роботою Кабінету міністрів задоволені 45%, не задоволені - 33%.

Соціологи заявили про ріст довіри до ЗМІ, проте основною особливістю воєнного часу є різка зміна каналів комунікацій і отримання інформації громадянами. І якщо довіра до національних та місцевих медіа виросла, то частота споживання їх новинного контенту – навпаки зменшилась. Натомість спостерігається значний ріст у груп і каналів в месенджерах (з 11% до 41%), а також в YouTube (з 21% до 29%). Зберегли вплив соціальні мережі (35%).

Одним з прямих наслідків російського вторгнення стало зростання євроатлантичних настроїв українців, де фіксуються рекордні показники за всю історію країни. На сьогодні 87% підтримують вступ України в Євросоюз, 86% - в НАТО.

***Дослідження проводилось у три етапи: кількісне опитування методом CATI 6-7 лютого 2023 (Computer Assisted Telephone Interviewing) – 1 тис. респондентів, онлайн-опитування методом CAWI 10-13 лютого (Computer Assisted Web Interviewing) – 600 респондентів та фокус-групове дослідження 4-5 лютого – 26 респондентів.

До опитування залучалось населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Опитування серед українців

У вересні минулого року було оприлюднено результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова, під час якого соціологи з’ясували, що ЗСУ довіряли 91% респондентів, а президенту - 71%. Найменше громадяни України довіряли партіям, судовій системі, чиновникам, комерційним банкам та парламенту.

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