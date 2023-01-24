Водночас, майже третина скоріше негативно ставиться до такої можливості, а 15% відповіли, що їм байдуже

Майже половина опитаних українських громадян позитивно ставиться до можливості запрошення політичними партіями ветеранів російсько-української війни до участі у виборчих кампаніях.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України 14-16 січня 2023 року. Зокрема, у респондентів запитали, як вони ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах.

Так, майже половина опитаних скоріше позитивно ставляться до такої можливості (так відповіли 47%). Натомість третина скоріше негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори (так відповіли (32%). Водночас 15% відповіли, що їм байдуже. Ще 6% не змогли відповісти.

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Як зазначають соціологи, тих, хто негативно ставиться до такої можливості, найбільше серед мешканців заходу та центру, осіб молодшого та середнього віку, забезпечених респондентів, а також близьких тих, хто воював в АТО та тих, хто воював і воює зараз.

При цьому 47% опитаних зазначили, що серед їхніх близьких та рідних є ті, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки. 63% мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Як зазначають соціологи, у порівнянні із опитуванням у серпні зросла кількість тих, чиї близькі сьогодні воюють на фронті.

Крім того, у суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим Збройних сил України, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% – ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 років. Зокрема, незалежно від регіону та віку абсолютна більшість довіряє цим категоріям населення.

Разом з тим, говорячи про основні ознаки образу ветеранів російсько-української війни, половина опитаних уявляють їх як осіб середнього віку, та тих, хто служить сьогодні у ЗСУ. Респонденти не бачать гендерної різниці у понятті "ветеран" - абсолютна більшість (87%) переконані, що такими можуть бути представники обох статей. Натомість така ознака як інвалідність не є визначальною для поняття "ветеран": 41% вагалися, коли мали визначитися з відповіддю на це питання, 30% уявляють "ветерана" як скоріше здорову людину, 29% – саме як людину з інвалідністю.

Як з'ясували соціологи, конфлікти у сім’ї, відсутність роботи та зловживання алкоголем, чи наркотиками – це ключові проблеми, з якими можуть зіткнутися з високою ймовірністю ветерани російсько-української війни після повернення додому. Зокрема, так вважають більше половини опитаних. Щодо ризиків самогубств та порушення законів переважна більшість (не менше двох третин) вважають це малоймовірним для ветеранів.

У порівнянні з опитуванням у серпні, збільшилася кількість тих, хто вбачає ризики виникнення конфліктів у родинах та зловживання алкоголем, чи наркотиками. Разом з тим більш гостро наявність проблеми конфлікті у сім’ї, чи зловживання алкоголем або наркотиками відчувають близькі ветеранів АТО, які воювали і воюють зараз. Стосовно безробіття – близькі тих, хто вже не воюють. Про ризики виникнення конфліктів у сім’ї та відсутність роботи для ветеранів частіше говорили жінки. Про ризики алкоголізму, наркоманії або порушення законів – чоловіки.

Як проводилось опитування

Воно проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Довіра до ЗСУ

Згідно з жовтневим опитуванням КМІС, абсолютна більшість опитаних громадян України підтримує продовження збройної боротьби, незважаючи на російські ракетні удари.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді проходилоще одне опитування щодо війни. 97% впевнена, що ЗСУ зможуть захистити Україну від російських окупантів. Водночас, станом на кінець 2022 року більше 82% опитаних вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, лише 7% - у неправильному.

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