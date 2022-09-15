Станом на серпень найпозитивніший баланс довіри мають: ЗСУ, ДСНС та Нацгвардія.

Найбільше за рік баланс довіри українців зріс до президента країни.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва та соцслужби Центру Разумкова.

Зазначається, що попри випробування війною та зусилля російської пропаганди, довіра українців до державних та соціальних інститутів лише зростає.

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"У порівнянні з результатами опитування Фонду "Демократичні ініціативи", отриманими у серпні 2021 року, станом на серпень 2022 року серед українців зріс баланс довіри до всіх державних органів та соціальних інститутів, які були включені в опитування. Виняток - низька довіра до політичних партій", - йдеться у повідомленні.

Соціологи зауважують, що зростання суспільної довіри свідчить про високий рівень соціальній згуртованості громадян.

Так, найбільше за рік баланс довіри зріс до президента України (+92%).

Більш ніж на 50% зріс баланс довіри до ключових державних органів, які зараз займаються захистом держави: Міністерства внутрішніх справ (+65%), Національної гвардії (+64%), Ради національної безпеки і оборони (+56%), Національної поліції (+54%), Державного бюро розслідувань (+53%), Прикордонної служби (+53%), добровольчих загонів (+52%) та Державної служби України з надзвичайних ситуацій (+50%).

Станом на серпень 2022 року найпозитивніший баланс довіри мають: Збройні сили України (91%), ДСНС (82%), Нацгвардія (81%), волонтерські організації (77%), Прикордонна служба (74%), добровольчі загони (73%) та президент України (71%). Найменше ж довіряють українці політичним партіям (-55%), судовій системі (-46%), чиновникам (-46%), комерційним банкам (-37%) та Верховній Раді (-19%).

"Таким чином, за рік (із серпня 2021 року по серпень 2022 року) топ-3 державних органів та соціальних інститутів за балансом довіри змінився наступним чином: ЗСУ зберегли свої позиції; ДСНС і Національна гвардія потіснили волонтерські організації та церкву; трійка аутсайдерів залишилася незмінною", - йдеться у результатах дослідження.

Також зауважується, що серед респондентів, які довіряють президенту, понад 90% переконані у перемозі України у війні. "Ті ж, хто не довіряють президенту, рідше вірять у перемогу України. Проте більшість таких респондентів (64%) теж вважає, що Україна здобуде перемогу у війні", - зазначають соціологи.

*** Опитування методом face-to-face проводилося з 5 по 12 серпня у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській областях - лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

Опитування проводилося у 112 населених пунктах (57 міських та 55 сільських) за стратифікованою багатоступеневою вибіркою із застосуванням випадкового відбору на перших етапах формування вибірки та квотного методу відбору респондентів на заключному етапі (коли здійснювався відбір респондентів за статево-віковими квотами).

Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок року (за віком, статтю, типом поселення).

Опитано 2 тис. 24 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Раніше повідомлялося, що більшість населення Словаччини хоче перемоги Росії у війні проти України.

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