Відповідну інформацію надали адвокати Смирнова.

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу в розмірі 18 мільйонів гривень. Про це повідомляє hromadske.

Зазначається, що відповідну інформацію надали адвокати Смирнова.

Відтак він зобов’язаний прибувати за кожною вимогою правоохоронців; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з людьми, вказаними в ухвалі суду, а також здати на зберігання закордонні паспорти.

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Варто зазначити, що лише вчора, 5 травня, його відправили під варту з можливістю внесення застави. Зокрема, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього заступника голови ОП та відправив його під варту до 22 травня. Колишнього посадовця підозрюють в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі. Сторона обвинувачення клопотала про тримання Смирнова під вартою з альтернативою застави у понад 20 мільйонів гривень.

Водночас, адвокат експосадовця заявляв, що слідство не навело доказів легалізації коштів.

"Також не наведені ризики, які є підстави саме для такого запобіжного заходу (тримання під вартою - ред.). Дане клопотання не є обґрунтованим. Півроку триває розслідування, і жодних нових доказів у справі немає", - зазначив захисник Смирнова.

Після заслуховування доводів сторін суд частково задовольнив клопотання прокурора та взяв екс-заступника голови ОП під варту у залі суду з альтернативою застави у 18 мільйонів гривень.

Справа Смирнова

Варто зазначити, що у травні 2024 року стало відомо, що колишнього заступника керівника Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Дії особи були кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Тоді джерело УНІАН у правоохоронних органах поінформувало, що йдеться про Андрія Смирнова.

Крім того, 16 квітня стало відомо, що НАБУ і САП викрили Смирнова на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

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