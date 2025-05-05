НАБУ і САП викрили Смирнова на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) змінив запобіжний захід для колишнього заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, та відправив його під варту до 22 травня. У нього є можливість внести заставу у розмірі 18 мільйонів гривень. Про це повідомило "Суспільне" із зали суду.

Зокрема, колишнього посадовця підозрюють в легалізації незаконно набутих коштів та прийняті пропозиції про одержання хабаря в особливо великому розмірі. Сторона обвинувачення клопотала про тримання Смирнова під вартою з альтернативою застави у понад 20 мільйонів гривень.

Водночас, адвокат експосадовця заявляв, що слідство не навело доказів легалізації коштів.

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"Також не наведені ризики, які є підстави саме для такого запобіжного заходу (тримання під вартою - ред.). Дане клопотання не є обґрунтованим. Півроку триває розслідування, і жодних нових доказів у справі немає", - зазначив захисник Смирнова.

Після заслуховування доводів сторін суд частково задовольнив клопотання прокурора та взяв ексзаступника голови ОП під варту у залі суду з альтернативою застави у 18 мільйонів гривень.

Коментуючи рішення суду Смирнов заявив, що "доведе свою невинуватість". Колишній посадовець зазначив:

"Я буду боротися, і доведу свою невинуватість. У мене є свої переконання і здогадки, хто за цим стоїть, але я думаю, що це не варто обговорювати. Але ми доведемо, що ми праві".

Справа Смирнова

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року стало відомо, що колишнього заступника керівника Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн. Дії особи були кваліфіковані за ст. 368-5 Кримінального кодексу України. Джерело УНІАН у правоохоронних органах поінформувало, що йдеться про Андрія Смирнова.

16 квітня стало відомо, що НАБУ і САП викрили Смирнова на легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. За даними слідства, підозрюваний у період 2019-2021 рр. незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Правоохоронці заявили, що для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топ-посадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу.

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