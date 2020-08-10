Захоплений берег. Як мер Києва розбудовує маєток в Лютежі з порушенням законодавства

Ця зйомка «Грошей» закінчилася справжнім скандалом - нам «заглушили» квадрокоптер та погрожували. Довелося втрутитися поліції. Так хто ж господар цієї чудової місцини? - Віталій Кличко. Мер столиці. Той, що на камеру одні чужі паркани зносить, натомість, зводячи з порушеннями свої…

Київське море – окраса столичного регіону. Через закриті кордони кияни «повалили» на ці мальовничі береги. Відпочивати на будь-якому узбережжі має право кожен українець. Але тут величезний паркан з колючим дротом та камерами перекриває шлях берегом.

«Гроші» провели експеримент, щоб зайти на чомусь приватний «пляж Кличка» і скористатися законним правом відпочивати біля водойм де завгодно.

Берегом – не пройти. Тож доводиться іти водою. Як тільки обходимо паркан, нас одразу помічають. І… вмикають сирену! Наче біля якогось режимного об’єкта!

Втім, ми йдемо далі. І ось вони - таємні володіння мера. Написано «Приватна власність» і що вона «охороняється собаками».

Є тут і дебаркадер – будиночок прямо на воді. Схожий був у Януковича у скандальному Межигір’ї.

А далі - власний пляж з ідеально білим пісочком.

Агент «Грошей» вирішую позасмагати і покупатися. «Єдине, що мене засмучує, що вся ця краса – просто на березі Київського моря», - каже Олена Кононенко.

Наша прогулянка призводить до того, що пильна «охорона» втрачає терпіння.

«Хто ви такі?» - питаємо в охоронців.

Відповіді немає. Один з них комусь телефонує, після чого «Грошам» зауважують, що тут – приватна територія.

«Як це може бути приватною територією, коли це вода? Приватною територією не може бути берег річки. Де українцям відпочивати?», - питаємо.

«Нехай їдуть в Туреччину», - чуємо у відповідь.

Чудова порада. Адже землі українців вже «віджав» мер…

Екс-заступник головного архітектора Києва Віктор Глеба запевняє, що тут – купа порушень: «Чітко видно порушення водного кодексу, всі порушення закону України про регулювання містобудівної документації, земельного кодексу. Найнезаконніший об’єкт – огорожа, яка не дозволяє користуватися лісом», - каже він.

Тож захоплений берег – лише вершина айсбергу. Ще Кличко зайняв 10 гектарів мальовничого соснового лісу. Будувати почав ще у 2011 році. А вже зараз тут ціле курортне містечко. Аби показати все, запускаємо коптер. З нього прекрасно видно шикарний будинок для мера, ще один – для «високих гостей». Окремі помешкання для охорони й прислуги. А ще - баня, яхт-клуб, власний пірс.

Та сигнал з коптера несподівано зникає. Вочевидь, хтось перехопив управління!

«Оскільки тут стоять «глушилки», які є незаконними в Україні, свій коптер ми втратили. І він зараз знаходиться на території приватного будинку мера Києва», - розповідає Олена Кононенко.

Кличко дуже не хоче, щоб хтось побачив його володіння. Але «Гроші» нічого не порушили! Ця територія – не режимний об’єкт, літати тут можна. А ось охорона порушила – перешкоджає законній журналістській діяльності. А це - від трьох до п’яти років.

Втім, коли «Гроші» звертаються до охорони, щоб забрати коптер, охорона «клеїть дурня». Мовляв, не знаємо ні про який коптер. Ба більше, до них прибуває підмога на чорному бусі.

«Я б міг його зараз знайти, розтрощити і віддати вам. Забрати флешку, обламати в нього гвинти… Вибачте, це приватна територія і я на нього просто наступив», - змальовує нам можливі перспективи один з охоронців.

І його нічого не лякає. Хоча те, про що він заявляє, вже тягне на статтю. Крадіжка, умисне пошкодження майна – слідству буде, в чому розбиратися.

«Ми зобов’язані викликати поліцію і зафіксувати, що коптер літав над цією ділянкою, показати, що остання точка - це тут, зафіксувати наявність «глушилок», які у вас є», - окреслюємо охороні те, що робитимемо.

Поліція дійсно прибуває. Пишемо заяву про злочин. Оце так скупалися на київському морі! Можна тільки «подякувати» меру. Та, принаймні, після цього матеріалу люди знатимуть, що купатися простим смертним біля маєтку Кличка можна хіба у супроводі поліції.

Щоб прояснити ситуацію, ми неодноразово намагалися зв’язатися і з Віталієм Кличком. Але він вже вкотре не бажає відповідати.

Цікаво, що цей будинок у Лютежі Кличко оцінив в декларації у скромні 3,6 млн гривень. У скільки ж меру насправді обійшлись 25 соток однієї із найдорожчих земельних ділянок під Києвом, гелікоптерний майданчик і будинок на плаву із пляжем - ніхто не знає.

Тож ми чекаємо й на відповідь Лютіжської міської ради, аби зрозуміти, хто дозволив Кличку огороджувати ліс і береги водосховища, призначені для українців, під свої забудови.

Олена Кононенко