Адвокати пояснили, якою є процедура виключення з військового обліку для категорій громадян, які мають це право.

Деякі категорії українців мають право на виключення з військового обліку. Підстави для цього прописані в "Правилах військового обліку".

Експерти адвокатського об'єднання "Бачинський і партнери" назвали ці категорії військовозобов'язаних, йдеться у матеріалі журналу "Фокус".

Право на виключення з війського обліку мають особи, які:

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були мобілізовані і прийняті на військову службу. У такому разі військовозобов'язаний набуває статусу військовослужбовця, а особова справа надсилається до відповідної військової частини;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку за висновком ВЛК. У цьому випадку ключовим є визнання людини непридатною. Висновок про непридатність і виключення з військового обліку передають на затвердження до регіональної ВЛК;

досягли граничного віку перебування в запасі - 60 років;

припинили громадянство України;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

відбувають реальне покарання в установі виконання покарань.

Як пояснюють адвокати, для виключення з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати відповідну заяву та документи, що підтверджують підстави для виключення.

У військово-обліковому документі людині мають поставити відмітку "виключено з військового обліку" та внести відомості до Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, призовників і резервістів. Після цього людина стає не військовозобов'язаною.

Мобілізація в Україні - це потрібно знати

Відомо, що 18 травня 2024 року в Україні набув чинності законопроєкт № 10449, згідно з яким усі чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК. УНІАН з'ясував, які штрафи за новим законом про мобілізацію будуть для тих, хто не послухався.

Раніше УНІАН писав, що ТЦК можуть отримати доступ до інформації про банківські рахунки українців. У зв'язку з тотальною цифровізацією військовозобов’язаних постає питання, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних.

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