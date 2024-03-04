За його словами, кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній зваженій оцінці.

Міністр юстиції Денис Малюська висловився щодо норм проєкту про мобілізацію, зокрема щодо обмеження ухильників у користуванні їхніми рахунками або в операціях із майном.

"Я б не говорив про те, що якісь норми законопроєкту однозначно неконституційні. Немає рішення Конституційного суду у подібних справах або з подібних питань. І практики ЄСПЛ так само. У період воєнного стану безліч прав і свобод громадян можуть бути обмежені. Інша справа, що таке обмеження має бути обґрунтованим, і це дуже сенситивне і тонке питання оцінки, наскільки дотримано балансу між суспільним інтересом і радикальністю в обмежених правах", - сказав він РБК-Україна.

За його словами, кожне конкретне положення законопроєкту підлягає ретельній зваженій оцінці.

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"Прямого й однозначного порушення Конституції я там не бачу. Це не означає, що його там узагалі немає. Це означає, що в більшості випадків ті положення, які, скажімо так, викликають обурення, їх слід оцінювати з точки зору балансу інтересів. Але не більше того. Там немає чогось, що б прямо порушувало Конституцію", - сказав міністр.

Він відповів на запитання, чи можна буде блокувати рахунки й обмежувати якісь операції з нерухомістю.

"Складно сказати. Законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто правового висновку наш не отримав. Нам точно потрібно вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, обмеження, що накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків у банку - це найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційним. Чи є ці умови в конкретно нашій ситуації, у нашому законопроєкті? Утримуюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", - додав Малюська.

Закон про мобілізацію - деталі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію. Утім, члени комітету підтримали пропозицію про позбавлення права керувати авто.

Як повідомив член комітету Федір Веніславський, наразі розглядають 4 тисячі правок депутатів до другого читання законопроєкту. Норми обмеження конституційних прав і свобод були найбільш дискусійними.

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