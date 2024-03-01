Можливо, будуть підвищені штрафи за ухилення від мобілізації.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізації. Втім, члени комітету підтримали пропозицію щодо позбавлення права керувати авто.

Як повідомив член комітету Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна", зараз розглядається 4 тисяч правок депутатів до другого читання законопроекту. Норми обмеження конституційних прав і свобод були найбільш дискусійними.

"Щодо блокування коштів на рахунках, грошових активів тощо, то ми в комітету цю норму відхилили", – сказав Веніславський.

За його словами, малоймовірно, що норма про арешт рахунків потрапить у фінальний варіант закону. Водночас була підтримана норма щодо заборони чоловіку керувати транспортним засобом, якщо він "не оновлює свої військово-облікові дані, не стає на облік, ігнорує повістки". Крім того, можливо, будуть підвищені штрафи за ухилення від мобілізації.

"Але це вже питання до правоохоронного комітету, як він буде розглядати посилення санкцій у Кодексі про адміністративні правопорушення в плані відповідальності за невиконання свого обов'язку щодо мобілізації і мобілізаційної підготовки. І це вже буде в комплексі, вже після того, коли ми вийдемо на фінальний варіант цього законопроекту", – зазначив Веніславський.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті та суспільстві.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати. Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до документа.

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