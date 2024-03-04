Україна хоче, щоб засуджені були забезпечені та рівні у правах з іншими військовослужбовцями.

Міністерство юстиції має окрему позицію щодо мобілізації засуджених - за окремі категорії злочинів відправляти на фронт не можна. Вона дійсно зрівноважена та збалансована.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив міністр юстиції Денис Малюська. Водночас він зауважив, що має особисту позицію щодо ймовірної мобілізації засуджених.

"Є моя особиста позиція, яка, я думаю, не буде підтримана народними депутатами, тому ми її не транслюємо. Мені здається, що в умовах складної війни, в якій ми перебуваємо, потрібно надати право військовим, військовій розвідці вибирати усіх, будь-кого, кого вони бажають. Але ця позиція, на жаль, навряд чи має перспективи підтримки у парламенті, тому ми її не транслюємо як офіційну позицію міністерства", - зазначив Малюська.

Міністр додав, що йому ці процеси не нагадують те, що робила ПВК "Вагнер". Самі завербовані у колоніях "вагнерівці" розповідали, що ставлення до них у РФ було радикальним і дуже жорстким, з порушенням прав людини. Україна не хоче, щоб люди з в'язниць ставали "м'ясом" без прав та забезпечення.

"Ми якраз говоримо про те, щоб зрівняти їх з іншими. Бо у нас дійшло до того, що, за чутками, окремі особи, щоб ухилитися від мобілізації, вчиняли дрібне порушення з тим, щоб отримати судимість. Вони не потрапляли у в'язницю, тому що порушення дрібне, але при цьому отримували, по суті, імунітет від мобілізації на кілька років. Для когось репутаційні втрати – це не особлива проблема і це дешевше, ніж платити хабарі за виїзд за кордон чи для оформлення інвалідності", - зазначив Малюська.

На запитання, чи повинні мобілізовані засуджені продовжувати відбувати покарання, коли повернуться з фронту, міністр відповів, що потрібен попередній відбір.

"Оптимальним було б зарахування служби в певних пропорціях до відбутого покарання. Гарне виконання своїх обов'язків як військового та певні досягнення – це цілком мав би бути фактор для того, щоб суд або скорочував, або звільняв від відбування покарання, навіть якщо строки ще не вичерпались. Тобто це можливий шанс ув'язаним показати, що вони ресоціалізувались, вони є безпечними, вони на одній стороні з усіма нами, вони воюють", - зазначив він.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроєкту в парламенті та суспільстві.

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні за урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати. Тепер профільний Комітет має розібратися з поправками до документа.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізації. Втім, члени комітету підтримали пропозицію щодо позбавлення права керувати авто.

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