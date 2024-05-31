Глава держави відзначає, що усі військовозобов'язані мають оновити дані, але це не значить, що їх усіх мобілізують.

Президент Володимир Зеленський відзначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і вступу у дію нового закону про мобілізацію.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції учасників третього саміту Україна – Північна Європа. Зокрема, у президента запитали, як багато військовозобов'язаних в Україні буде мобілізовано після набуття чинності нового закону про мобілізацію.

"Щодо мобілізації, я би просто хотів, аби усі зрозуміли деталі технічно. Мобілізація у нас не закінчувалася. У час війни мобілізація обов'язкова", - сказав президент.

Відео дня

Як зазначив Зеленський, проголосований Верховною Ради закон дозволяє деякі зміни до старого закону про мобілізацію і про військовий стан тощо.

"Сьогодні реєстрація повинна бути обов'язковою для чоловіків, які є мобілізаційного віку. Це цифровізація процесу, щоб не було дуже багато різних реєстрів (мається на увазі реєстрація у додатку "Резерв+" - УНІАН)", - додав Зеленський.

За його словами, раніше ніхто не готувався до такої повномаштабної війни і сьогодні технологічно є можливість зареєструватись кожній людині.

"Це не значить, що ця людина обов'язково йде на фронт. Це обов'язок кожного з нас, хто має мобілізаційний вік, бути зареєстрованим", - сказав Зеленський.

За його словами, вже на сьогодні більше мільйона людей зареєструвалося.

"Це не значить, що ці люди будуть мобілізовані. Ще раз підкреслюю. Мобілізація як йшла, так і йде. Правда, скажу вам, відкрито, після цього закон, вона збільшилась", - наголосив Зеленський.

Мобілізація в Україні

29 травня речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через "Резерв+" свої дані оновили вже 1 млн 200 тис. осіб.

28 травня заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко зауважила, що українці можуть оновити свої облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", але отримати повістку через нього - ні.

Вас також можуть зацікавити новини: