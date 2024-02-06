Дмитро Лубінець вказав на моменти, де порушуються права людини.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що державі варто нормативно вдосконалити питання, які стосуються мобілізаційної підготовки та самої мобілізації. За його словами, новий законопроект про мобілізацію порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

Він зазначив, що нормативний казус є у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.

"Тут питання у відмітках: формулювання "зняти" та "виключити" з військового обліку (яке вказується у військовому квитку) на практиці стає проблемою, яка потребує урегулювання. У законопроєкті йдеться й про те, що військове командування може встановлювати тимчасове обмеження права громадянина України на виїзд з країни. Однак, згідно з вимогами статті 17 Конституції України, ЗСУ та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Тож ці пропоновані зміни суперечать Конституції України", - написав Лубінець в своєму Telegram-каналі.

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Також він нагадав, що законопроєкт пропонує передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за невиконання чого передбачена буде юридична відповідальність.

"Проте таке положення законопроєкту не відповідає положенням Конституції України, Закону України "Про захист персональних даних", правовим позиціям Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення права на особисте та сімейне життя", - підкреслив омбудсман.

Новий закон про мобілізацію - головні новини

5 лютого перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні на цьому тижні.

За його словами, документ змінився після першої редакції, але в ньому залишаються кілька позицій, які викликають дискусії, зокрема, електронні повістки та призов тих, хто доглядає осіб з інвалідністю. Є дискусії про аспірантів за рахунок державного і не державного замовлення, бо в урядовому законопроекті передбачено, що аспіранти, які вчаться на умовах контракту, підлягатимуть призову під час мобілізації. Велика частина дискусії буде стосуватися, напевно, заходів примусу.

Верховна Рада України проголосувала за скорочення процедури розгляду законопроектів про мобілізацію, що дає можливість вже на цьому тижні їх розглянути. Це відкриває можливість голосування вже до 9 лютого.

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