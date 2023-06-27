Фігуранти зірвали будівництво шести сільських амбулаторій на Одещині.

Посадовець Одеської обласної військової адміністрації разом з п’ятьма спільниками привласнили мільйони гривень на зведенні амбулаторій сімейної медицини, до "схеми" було залучено столичну будівельну компанію. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що план привласнення державних коштів під час будівництва на Одещині шести амбулаторій розробив керівник підрозділу Одеської ОВА. До своєї схеми посадовець залучив ще п'ятьох знайомих, у тому числі двох екс-керівників одного з управлінь обладміністрації. Для участі в тендері ділок задіяв підприємство одного зі співучасників, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа.

За даними слідства, після отримання цим підприємством авансу на будівельні роботи, фігуранти значну частину грошей привласнили. На кошти, які залишились, вони виконали будівельно-монтажні роботи не в повному обсязі. При цьому вони знижували витрати, щоб створити видимість повноцінного будівництва. В подальшому спільники надали до профільного управління обладміністрації сфальсифіковані акти виконаних робіт.

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"У цих документах були дані про роботи, які фактично не проводились, та витрати на матеріали, які не використовувались. Тим самим зловмисники завищили обсяг на понад 7,5 млн гривень. Частину "зароблених" коштів вони легалізували, придбавши новий автомобіль", - розповіли у прокуратурі.

Наразі п'ятьох учасників цієї "схеми" арештовано з правом на заставу. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю ОВА перебуває на розгляді у суді.

У прес-службі обласного управління СБУ зазначили, що, реалізувавши злочинну схему, зловмисники зірвали зведення шести амбулаторій у віддалених селищах регіону.

За даними управління, до організації оборудки причетний діючий керівник апарату голови Одеської ОВА, який до "схеми" залучив столичну будівельну компанію. Це підприємство підконтрольне його приятелю – чинному раднику міського голови Вишневого на Київщині.

Як встановило слідство, у 2020 році за "сприяння" одеського чиновника саме це київське підприємство одержало перемогу у тендері на зведення медичних установ. Відповідно до укладеного договору, підрядники мали побудувати сільські амбулаторії на Одещині, на що отримали аванс з держбюджету – 16,9 млн грн.

"Учасники оборудки розікрали майже половину з цієї суми, а об’єкти медзакладів залишили недобудованими навіть на 50% - це підтвердила будівельно-технічна експертиза. Крім того, експерти зазначили, що фундамент цих об’єктів не відповідає встановленим вимогам і є аварійно-небезпечним", - розповіли в СБУ.

Керівнику апарату голови Одеської ОВА, двом колишнім очільникам департаментів держустанови, раднику мера Вишневого, директору і ще одному посадовцю будівельної компанії повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України, серед яких – привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, відмивання доходів та інші.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Як уточнили УНІАН у правоохоронних органах, в організації цієї схеми підозрюють керівника апарату Одеської ОВА Максима Мусієнка. У 2017-2019 роках він очолював Болградську райдержадміністрацію Одеської області, у січні 2020 року його призначили керівником апарату, пізніше був заступником голови обласної адміністрації з гуманітарних питань.

Як розповіли в Одеській ОВА, у 2021 році посадовця було звільнено нібито за систематичні прогули, але він оскаржив це у суді, надавши довідки про тимчасову непрацездатність, та у 2022 році виграв справу.

Інші кримінальні справи, відкриті на посадовців в регіонах

26 червня НАБУ затримало голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за підозрою в одержанні разом із двома спільниками хабара у майже 1,8 млн грн від підприємця-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Його спільниками виявилися заступники голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації.

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