Незадоволеним підлеглим командир батальйону погрожував відправкою на передову.

В Одесі викрили підполковника, який нажився на ЗСУ.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, викрито командира одного з батальйонів, який закупив парко-гаражне обладнання за значно завищеною ціною.

Встановлено, що військовий доручив двом підлеглим моніторинг цінових пропозицій, щоб визначитися з ціною для закупівлі товару. Втім, незважаючи на отриману інформацію, що ринкова вартість потрібного обладнання складає трохи більше 300 тисяч гривень, командир наполіг на тому, щоб переможцем процедури закупівель стала ФОП, цінова пропозиція якої - 1 млн гривень.

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"На заперечення підлеглих повідомив, що у разі не виконання зазначеної вимоги, ним будуть створені штучні перешкоди під час подальшого проходження військової служби, у тому числі шляхом відрядження військовослужбовців у район проведення активних бойових дій", - розповіли в управлінні.

Побоюючись командира, підлеглі не чинили йому перешкод. В результаті, з комерсантами склали невигідний для військовий договір, з бюджету відрахували суму, що перевищувала ринкову вартість товару на понад 600 тис. гривень. Держава в особі Міністерства оборони зазнала збитків.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, подія сталася в грудні 2022 року.

"Підполковник, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із приватним товариством про закупівлю парко-гаражного обладнання для пункту технічного обслуговування військової частини", - розповіли в прокуратурі.

Наразі командиру повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом (ч. 4 ст. 191 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Чоловіку загрожує до восьми років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Корупційні скандали в Одесі

Нещодавно в Одесі було заарештовано начальника одного з відділів обласного управління патрульної поліції, який вимагав хабарі за супровід великогабаритних вантажів.

Крім того, в Одесі відсторонили від обов’язків очільника військкомату через можливе незаконне збагачення.

Також на Одещині затримано правоохоронця, який збував криміналітету зброю та боєприпаси ще з листопада 2022 року.

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