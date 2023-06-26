Також до отримання хабара причетні два заступники голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації.

Працівники Національного антикорупційного бюро затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка за підозрою в отриманні хабара. Про це повідомив народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Богданець.

"Ранок у Тернополі починається з шокуючих новин. Зараз у приміщенні Тернопільської обласної адміністрації працює НАБУ. І, так би мовити, "поклало на підлогу" голову облради та двох заступників голови обласної військової адміністрації за підозру у хабарі", – розповів Богданець.

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Він додав, що чекає на офіційну інформацію, реакцію ЗМІ та політиків, адже йдеться про високопосадовців області.

"Не можу повірити, що це правда… Але якщо це правда, то Тернопіль пробиває дно все більше і більше", – сказав нардеп.

Наразі на офіційних сторінках НАБУ немає жодних офіційних повідомлень з приводу даної операції. Місцеві ЗМІ повідомляють, що, за даними очевидців, у приміщенні ТОВА зараз працюють правоохоронці.

Оновлено 11:41. Пізніше в НАБУ підтвердили затримання голови Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабаря.

За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 млн грн у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

"Також за ці кошти вони обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед цим ТОВ за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році. Сума неправомірної вигоди становила 5-10% "відкату" за повернення заборгованості за виконані роботи", - йдеться у повідомленні.

Крім того зауважується, що незважаючи на те, що підприємець займався волонтерською діяльністю та допомагав армії, "можновладці все одно вимагали виплатити хабар".

Так, після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської ВЦА затримали "на гарячому".

Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Попередня кваліфікація – ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

"Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали за заявою громадянина, у якого затримані вимагали кошти", - йдеться у повідомленні.

Інші новини про хабарництво українських посадовців

На початку 2022 року за підозрою у справі про одержання 1,39 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці було затримано депутата Київради Владислава Трубіцина. Його взяли під варту з альтернативою застави у 9 млн 886 тис. грн.

У травні 2023 року Трубіцин не з’явився на судове засідання. За даними слідства, того ж місяця він перетнув кордон України. Його оголосили в міжнародний розшук.

Згодом Вищий антикорупційний суд заочно арештував депутата.

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