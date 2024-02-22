Затриманий наразі перебуває під вартою без права на заставу.

Служба безпеки України затримала колишнього очільника військово-лікарської комісії Чернігівщини, вилучивши під час обшуків у нього майже мільйон доларів.

Як повідомляє СБУ, затриманий за гроші обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

"У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України. Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини колишнього чиновника і затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.

"Під час обшуків у затриманого виявлено майже 1 млн доларів, а також понад 22 тис. євро. Крім того, вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту", - поінформували у спецслужбі.

Його підозрюють в отриманні хабарів, перешкоджанні діяльності ЗСУ та у незаконному переправлення осіб за кордон.

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Також встановлюються й інші учасники корупційної схеми. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

У Харкові очільник військкомату та голова ВЛК заробляли на ухилянтах – деталі

Торік у жовтні СБУ викрила начальника військкомату та голову ВЛК одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова, які за гроші сприяли чоловікам призовного віку в ухиленні від мобілізації та виїзду за кордон.

За гроші вони допомагали пройти військово-лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. Після цього чоловіки могли безперешкодно перетинати кордон. Вартість таких послуг сягала 8 тис. доларів. Ними скористались понад 200 осіб.

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