Вартість документів про непридатність до військової служби сягала 8 тисяч доларів.

Начальник військкомату та голова військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харкова за гроші сприяли чоловікам призовного віку в ухиленні від мобілізації та виїзду за кордон. Про це повідомив речник управління Служби безпеки України в Харківської області Владислав Абдула.

"За грошову винагороду вони допомагали пройти військово-лікарську комісію та отримати документи про непридатність до військової служби. На основі цих даних військовозобов’язані чоловіки отримували посвідчення, за допомогою яких могли безперешкодно перетинати кордон", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в окремих випадках зловмисники забезпечували проходження військово-лікарської комісії навіть без фактичної присутності "клієнта". Вартість таких послуг сягала 8 тис. доларів. Встановлено, що їхніми "послугами" скористались понад 200 осіб.

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Наразі встановлюються усі учасники протиправної схеми.

Начальнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України. Голова комісії отримала підозру за ч. 1 ст. 366 КК України.

У поліції Харківщини розповіли, що потенційних ухилянтів підозрювані підшукували через посередників.

"Зазвичай спочатку посередник отримував від клієнта до 6 тисяч доларів, які розподілялися між учасниками схеми. При передачі готових документів ухилянт передавав решту суми, яка також розподілялася між посередниками, членами військово-лікарської комісії та керівництвом ТЦК", - зазначили в поліції.

Незаконне збагачення воєнкомів: що відомо

Національне агентство з питань запобігання корупції за останні півроку виявило у воєнкомів необґрунтовані активи та ознаки незаконного збагачення на понад 255 мільйонів гривень.

Зокрема, у липні працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову за незаконне збагачення на понад 188 млн грн та умисне ухилення від несення служби.

11 серпня за результатами перевірки військкоматів президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки. Він повідомив про відкриття понад 100 кримінальних проваджень щодо посадовців військкоматів.

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