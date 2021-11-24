Працівник однієї з військових частин копіював секретні оборонні відомості та зберігав їх удома.

Служба безпеки України запобігла можливій передачі спецслужбам Російської Федерації секретних даних про підрозділи протиповітряної оборони України. Посадовцю ЗСУ, який збирав секретні дані, оголосили про підозру.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Як встановило слідство, у Вінницькій області посадовець однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Він незаконно копіював секретні оборонні відомості й зберігав їх за місцем проживання.

У посадовця вилучили незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об'єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації.

Наразі перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб, додали у СБУ.

Читайте такожСпецслужби Росії "замовили" серію терактів на Закарпатті – СБУ (фото)Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства Росії його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території Криму. При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти ЗСУ. Йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.

За даними фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що посадовець міськради на Харківщині виявився агентом спецслужб РФ. За даними СБУ, чоловік збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Таня Поляковська