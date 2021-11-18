За даними СБУ, чоловік збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти.

На Харківщині контррозвідники Служби безпеки України затримали агента спецслужб РФ, який під прикриттям посадовця міськради збирав розвідувальну інформацію про військові об’єкти.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За версією слідства, завідувач сектору цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами однієї з міськрад Харківщини був завербований псевдочиновником так званої "ДНР".

За інформацією СБУ, зловмисник отримав від куратора завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти регіону, особовий склад української спецслужби та підрозділи Збройних сил України, а також про місцевих патріотично налаштованих активістів. Насамперед "замовників" цікавили маршрути переміщення колон з військовою технікою, види озброєнь українських військових.

Читайте такожВперше в історії: СБУ передала армії цілий арсенал заарештованого озброєння (фото, відео)Співробітники СБУ встановили, що інформатор входив до агентурного апарату одного з так званих "депутатів Народної ради ДНР 2 скликання". За кураторством ФСБ РФ вони здійснювали збір розвідувальної інформації, яку "замовники" використовували для проведення пропагандистських інформаційних кампаній з метою розхитування ситуації в Україні.

Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше контррозвідка СБУ викрила одного з командирів ЗСУ, полковника, який має громадянство Росії та збирав таємні відомості військового характеру.

А на Донеччині контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ та координацією одного із бойовиків розвідувального підрозділу НЗФ "ДНР".

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Автор: Світлана Макринська